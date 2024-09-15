Girne'de Kumarhane Hırsızlığı: Bankamatik Kartı Çalındı

07-11 Eylül 2024 tarihleri arasında, Girne'de bir kumarhane içerisinde yaşanan hırsızlık olayında, 21 yaşındaki S.Ö. isimli kadının, sandalye üzerinde bulunan bir kişiye ait cüzdanın içindeki bankamatik kartını çalarak kendi tasarrufuna geçirdiği belirlendi. S.Ö., çaldığı kart ile toplam 2.194,40 TL harcama yaparak hırsızlık gerçekleştirdi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma neticesinde, S.Ö. Girne'de yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.