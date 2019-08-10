  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Girne’de Kurban Bayram öncesinde sağlık denetimleri yoğunlaştırıldı

» »
Girne Belediyesi’nin yaptığı sağlık denetimlerinde; 4 işletme mühürlendi, çeşitli ürünlere el konuldu, ürünler müsadere edildi ve para cezası kesildi.
Girne’de Kurban Bayram öncesinde sağlık denetimleri yoğunlaştırıldı

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri Kurban Bayram öncesi, vatandaşların ve turislerin yoğunlukla kullanacağı mekanlar olan ve toplum sağlığını ilgilendiren otel, lokanta, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelere yönelik gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, gıda üretim alanlarının koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu araştırıldı.

 

Denetimlerde bin 340 TL para cezası kesildi

Bayram süreci öncesi 100’den fazla eğlence merkezi ve yeme içme yerlerinin denetlenmesi sonucu işletme izni, sağlık karnesi ve genel hijyen konularında sorun ve eksiklik olmasından dolayı, Backwood cafe &bar, Apiko Döner, Antinochia Börek Sarayı ve Bahar Mavi Köşe isimli işyerleri kapatılarak mühürlendi. Raf denetimlerinde 4 işletmenin gıda ve hijyen kurallarına uygun olmayan 60 farklı ürünü müsadere edildi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere bin 340 TL para cezası kesildi.

 

Güngördü: Bayram tatilinin huzurlu geçmesi önemli

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de yaşayan ya da kenti ziyaret ederek yeme içme hizmeti alan her bireyin sağlıklı ve temiz ortamlarda güvenilir gıdaya erişmesinin önemine dikkat çekti. Güngördü, ‘Bayram tatilinin kentimiz ve tüm ülkemiz genelinde huzurlu ve sakin geçmesi için belediye olarak tüm hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda çok yoğun çalıştık. Tüm halkımızın Kurban Bayramını can-ı gönülden kutlar, sağlıklı ve barış dolu günler dilerim’ dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de iş kazası can aldı31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:52
  • Girne'de köpek balığı paniği!31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:28
  • Girne Belediyesi sivrisineklerle mücadelede çalışmalarını sıklaştırıldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
  • Eminoğlu ve Özbekoğlu yeniden hücrede!29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
  • Girne'de kavgaya 5 kişi karışt, 3 tutuklu ,2 kişi aranıyor26 Temmuz 2019 Cuma 21:00
  • Girne'de trafikte yumruklu sopalı kavga!26 Temmuz 2019 Cuma 15:35
  • Tutuklu iş insanı Eminoğlu hastaneye kaldırıldı26 Temmuz 2019 Cuma 14:57
  • Pazar günü Acapulco'da Beleşe Deniz eylemi var26 Temmuz 2019 Cuma 11:54
  • Polis bu akşam meydana gelen kavgada yaralananların isimlerini açıkladı!26 Temmuz 2019 Cuma 00:56
  • SON DAKİKA! Girne'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı 26 Temmuz 2019 Cuma 00:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti