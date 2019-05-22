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Girne'de kurşunlama

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Bugün saat 03:00 sıralarında Girne'de Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TPS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 6 ateş edildi.Kaynak: Girne'de kurşunlama
Girne'de kurşunlama

Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre  iş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar görmüşdü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 03:00 sıralarında, Beylerbeyi - Girne'de Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TPS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 6 ateş edilmiş ve iş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar görmüştür. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmamıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada mesele ile şüpheli görülen iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

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