Girne'de magandalık! 3 kişi korna çaldı diye bir kişiyi dövdü

22.12.2018 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de Mavi Kordon Caddesi üzerinde B.B.(E-21), O.Ş.(E-28) ve O.Ş.(E-28), korna çaldığı gerekçesi ile İbrahim ATEŞ’in yüzüne ve vücuduna elleri ve ayakları gelişigüzel vurup ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, adı edilenin kullanımında bulunan araca da elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle konu aracın ön camını, arka camını, sol ön ve arka kapı camını ve sağ ön kapı camını kırıp ve kaporta kısımlarını hasara uğratmışlardır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.