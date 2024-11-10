Girne’de Mağaza Çalışanından Hırsızlık: T.Ö. Tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında çalışan 22 yaşındaki T.Ö., 25 Ekim - 09 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği satışlar sonrasında kasada satış iptali yaparak, ürünlerin iade edilmiş gibi görünmesini sağladı. Bu yöntemle toplam 6.364,45 TL’yi kasadan alarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen T.Ö., mağaza yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine gözaltına alındı.
T.Ö.’nün ifadesinin ardından polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek incelemelerini sürdürüyor.
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