Girne'de metresine butik açan Bakan kim?

"Kıbrıs’ın Türk tarafı, bir bakanın metresine Girne’de butik açtığı, bir başka bakanın o bakanın metresinin kız kardeşi ile aşk yaşadığı dedikoduları ile çalkalanırken"

Gazeteci Metin Münir t24.com.tr'de yazdı...

İşte o yazı...

Bu arada Kıbrıs’ın Rum tarafında...

KKTC’nin bir şekilde Rumlarla uzlaşmaya varıp kendine uluslararası arenada tanınmış olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir yer açması lazımdır

Kıbrıs’ın Türk tarafı, bir bakanın metresine Girne’de butik açtığı, bir başka bakanın o bakanın metresinin kız kardeşi ile aşk yaşadığı dedikoduları ile çalkalanırken Rum tarafında başka bir dünya var.

Rum Hükûmeti salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı baskısına karşı kullanılmak üzere 1,75 milyar Euro’luk bono ihraç etme kararı aldı.

Bu nakit, Avrupa Birliği üyesi olarak adanın Brüksel’den çekebileceği fonlara ek olarak kullanılacak.

Avrupa Yatırım Bankası’nın şirketleri desteklemek amacıyla kurduğu 200 milyar Euro’luk fondan Kıbrıs’ın payına 400 milyon Euro düşecek.

Avrupa Komisyonu’nun işçileri korumak amacıyla kurduğu 100 milyarlık fondan Rumlar 160 milyon Euro çekebilecek.

Rum Hükûmeti’nin garantisi ile şirketlerin bankalardan kullanabileceği 2,6 milyar Euro’luk düşük faizli bir kolaylık da planlanıyor.

Listeyi uzatabilirim ama gerek yok, çünkü bu bilgiler derdimi anlatmaya kâfidir.

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