Girne'de minibüste fuhuş yaptıran 2 kişi cezaevine gönderildi

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda iki kadına minibüste fuhuş yaptıkları tespit edilerek tutuklanan 2 şahıs mahkemeye çıkarıldı. Girne’de iki kadını fuhuşa teşvik edip, kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Polis, zanlıların aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, telefon kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesi ile giriş yaptıklarını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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