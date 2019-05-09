Girne'de motosiklet kazası: Sürücü yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:00 raddelerinde Dr Salih Miroğlu caddesi üzerinde doğu istikametinden doğru seyreden Girne’de sakin Yasin KELEŞ (E-26) yönetimindeki MN 646 plakalı Harley Davidson marka motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmında bulunan kaldırıma motosikletinin sol yan kısmı ile çarptı..

Kaza sonucu yaralanan MN 646 plakalı motosiklet sürücüsü Yasin KELEŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesi acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra ,kafatasında kırık,kaburgalarında kırık,akciğerde zedelenme olması nedeni ile yoğun bakım servisine kaldırılmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.