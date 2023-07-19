Girne'de Müstahdem Tarafından Hırsızlık

Eylül 2022 – Mayıs 2023 ayları arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir okulda muhasebeci olarak çalışan M.S.(K-33)’ün, okulda çeşitli ücretler karşılığında müşterilerden temin etmiş olduğu toplam 84.400 TL nakit parayı, okul muhasebesine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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