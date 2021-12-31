  • BIST 1.882,42
  • Altın 766.78397
  • Dolar 13.2225
  • Euro 14.9471
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Girne'de operasyon

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Girne'de operasyon

30.12.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu; satışa hazır paketler halinde toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 20 ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6360 TL, 550 Dolar ve 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

            Operasyon kapsamında A.K.T.(K-20), P.F.C.(E-27), IF.E.(K-25) ve O.R.U.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti31 Aralık 2021 Cuma 11:25
  • Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yeni yıl mesajı yayımladı31 Aralık 2021 Cuma 11:24
  • Telsim, Algım Özel Eğitim öğrencileri için yeni yıl etkinliği düzenledi31 Aralık 2021 Cuma 11:21
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?31 Aralık 2021 Cuma 11:09
  • Bugün ve yarın test yaptırmak isteyenler dikkat!31 Aralık 2021 Cuma 11:00
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşı Mesajları31 Aralık 2021 Cuma 10:06
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?31 Aralık 2021 Cuma 10:01
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 31 Aralık 2021 Cuma31 Aralık 2021 Cuma 09:10
  • Lefkoşa Fuar Ve Girne Özyalçın PCR Merkezleri Yarın ve Cumartesi Belirli Saatlerde Açık Olacaktır30 Aralık 2021 Perşembe 20:19
  • Bakan Çavuşoğlu Yeni Yıl Mesajı Yayınladı30 Aralık 2021 Perşembe 20:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti