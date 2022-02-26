Girne'de Operasyon: Araçtan Silah ve Uyuşturucu Çıktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

25.02.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, Şht. Orhan Durusoy Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.(E-38)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 14 adet mermi ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.