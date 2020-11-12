Girne’de Orta Refüj Uygulama Projesi Başlıyor

Girne Belediyesi Girne Trafik Master Planı’na göre planlanan Orta Refüj Uygulama Projesini Uğur Mumcu Caddesi’nde yarın 13.11.2020 Cuma günü hayata geçiriyor.

Girne Belediyesi tarafından verilen bilgide, Uğur Mumcu Caddesi (Yeni Liman çemberi ile Karakum çemberi) arasında yapılacak olan, orta refüj uygulama projesinin, çalışma saatlerinin 10:00-16:00 olacağı belirtildi ve çalışmaların 10 gün sürmesi planlandığı açıklandı. Girne Belediyesi, çalışmalar yapılırken çift şerit olan yolun tek şeride düşürüleceğini, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğinin bilgisini verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı konuşmada, Girne Trafik Master Planı’na göre kentteki yoğunluğun artmasıyla, araç trafiğinin düzenlenmesi konusunda adım atmaya devam edildiğini söyledi. Yapılan projelerin, kentin genelinde trafik akışının sağlanması adına önem arz ettiğini dile getiren Güngördü, trafiğin rahatlatılması, olası trafik kazalarının önlenmesi ve önümüzdeki süreçte bölgede var olan trafik yoğunluğu nedeniyle orta refüj projesinin gerekliliğine dikkat çekti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çalışmalar nedeniyle bu caddeyi kullanan vatandaşlardan ve caddede işyeri bulunan esnaftan duyarlı olmalarını ve anlayışlı olmalarını beklediğimizi belirtti.