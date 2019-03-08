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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Girne'de otel odasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Her iki turist de hayatını otel odasında yitirdi
Girne'de otel odasında 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de turist olarak bulunan Peter Fredrik Björnson Köhler (E-66), Girne’de kalmakta olduğu otel odasında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.


Öte yandan KKTC’de turist olarak bulunan Bilgün Özoran (K-56) Çatalköy’de kalmakta olduğu otel odasında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu ölüm sebebini “kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.

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