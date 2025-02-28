Girne’de Otel Otoparkında Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu

28 Şubat 2025 tarihinde saat 01:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait araç park yerinde trafik kazası meydana geldi.
İbrahim KARTAL (29), 174 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LS 871 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada park yeri içerisinde doğu istikametine doğru ilerleyen Uğur EMİR (29) yönetimindeki KV 872 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu KV 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Burcu EMİR (25) yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alkollü şekilde araç kullanarak kazaya sebebiyet veren İbrahim KARTAL, polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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