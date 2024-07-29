Girne'de Otelde Elektrik Akımına Kapılan Çalışan Hayatını Kaybetti

28 Temmuz 2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan ve Girne’de ikamet eden 29 yaşındaki Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, jetwash makinesi ile temizlik yaptığı sırada trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Priz başlığı olmayan jetwash makinesinin kablosunu uzatma kablosunun prizine takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Kumbukage, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 56 yaşındaki M.Ş. tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir