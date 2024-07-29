  • BIST 10820.31
  • Altın 2538.114
  • Dolar 33.0141
  • Euro 35.8724
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Girne'de Otelde Elektrik Akımına Kapılan Çalışan Hayatını Kaybetti

» »
Girne'de bir otelde çalışan Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, jetwash makinesi ile temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında M.Ş. tutuklandı
Girne'de Otelde Elektrik Akımına Kapılan Çalışan Hayatını Kaybetti

28 Temmuz 2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan ve Girne’de ikamet eden 29 yaşındaki Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, jetwash makinesi ile temizlik yaptığı sırada trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Priz başlığı olmayan jetwash makinesinin kablosunu uzatma kablosunun prizine takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Kumbukage, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 56 yaşındaki M.Ş. tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de kaldığı evde rahatsızlandı hayatını kaybetti20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:19
  • Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi19 Temmuz 2024 Cuma 16:01
  • Genel müdür iş yerini soymaktan tutuklandı19 Temmuz 2024 Cuma 15:22
  • Anne ve oğlu cezaevine gönderildi19 Temmuz 2024 Cuma 15:19
  • Alsancak ve Girne’de yangın...19 Temmuz 2024 Cuma 12:36
  • ARUCAD’dan münhal19 Temmuz 2024 Cuma 10:52
  • Kasiyerlerin taburelerinin kaldırılmasına karşı Girne Şokmar Süpermarket önünde protesto!17 Temmuz 2024 Çarşamba 20:26
  • Girne Turizm Limanı’nda Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:23
  • Karaoğlanoğlu'nda Kasti Hasar ve Rahatsızlık Olayı08 Temmuz 2024 Pazartesi 16:23
  • Çatalköy'de otel lobisinde rahatsızlanan kişi kurtarılamadı07 Temmuz 2024 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti