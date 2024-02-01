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Girne'de Otelde Kasti Hasar Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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Girne Otelinde Kasti Hasar: Şüpheli, Otelin Camlarını Kırarak Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor
Girne'de Otelde Kasti Hasar Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Girne'deki Otelde Kasti Hasar: Şüphelinin Tutuklanmasıyla Soruşturma Devam Ediyor

31 Ocak 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Girne'de bulunan bir otelde meydana gelen olayda, A.Ç. (E-50) isimli şahıs, abisinin otele gelmediği gerekçesiyle otelin restoranında bir dizi kasti hasar eylemi gerçekleştirdi. A.Ç., otelin restoranında bulunan toplam 5 adet camı kasten kırarak ve dekoratif amaçlı bulunan çakıl taşlarını fırlatarak hasara uğrattı.

Otel çalışanlarının müdahalesine rağmen A.Ç., yüksek sesle bağırarak rahatsızlık vermeye devam etti. Olayın ardından polis tarafından tutuklanan A.Ç.'nin aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir.

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