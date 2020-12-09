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Girne'de otobüs yayalara çarptı

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Girne’de bir otobüs, iki yayaya çarptı. Yaralanan yayalardan biri yoğun bakımda tedaviye alındı.
Girne'de otobüs yayalara çarptı

Girne’de bir otobüs, iki yayaya çarptı. Yaralanan yayalardan biri yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi’nde Abdullatif Hakan (E-62), yönetimindeki TJG 685 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdaki Şht. Hüsnü Mustafa Sokağa dikkatsizce dönüş yaptığı anda meydana geldi. Otobüs, bu sokakta yolun doğusundan batısına yaya olarak geçmeye çalışan Hasan Cengiz Sarıoğlu (E-41) ve İsmail Alibay’a (E-49) çarptı.

Kazada yaralanan Hasan Cengiz Sarıoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde; ağır yaralanan İsmail Alibay ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Abdullatif Hakan tutuklandı.

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