Girne'de park halindeki araçtan hırsızlık!

29.07.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinde muhafaza edilen çanta ve içerisinde bulunan toplam 500 ABD doları ile 90 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kablosuz telefon kulaklığı çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.P.G.(E-37) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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