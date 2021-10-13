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Girne'de Parkta Ölümün Nedeni BONZAİ, tutuklama var!

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Halil Dural'ın ölü bulunmasının ardından 1 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı
Girne'de Parkta Ölümün Nedeni BONZAİ, tutuklama var!

Girne’de meydana gelen Halil Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Kudret Evli mahkemeye çıkarıldı. Evli, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 2 gün daha tutuklu kalacak.

Girne’de meydana gelen Halil Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Kudret Evli dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Gültuna, Halil Dural isimli şahsın önceki gün Ozanköy’de park içerisinde ölü olarak bulunduğunu aktardı. Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada 5 lira üzerinde 100 miligram centetik cannaionid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet sarma sigara izmariti bulunduğunu ifade etti.

Polis, çevre şahadeti ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Kudret Evli’nin Dural’la birikte parkta olduğunu belirlediklerini, zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

Zanlının ifadesinde Dural ile birlikte bonzai içtiklerini anlattığını açıklayan Gültuna, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını Durala otopsi yapılacağını belirtti ve zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme talebi kabul etti.

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