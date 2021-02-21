Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte ve Girne Belediyesi Ekiplerinin Desteği İle Süren PCR Testlerine Hafta Sonu Büyük İlgi Vardı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hafta sonu, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yeni liman yolundaki Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evinde, Sağlık Bakanlığı personelleri ve Girne Belediyesi ekiplerinin ’de desteği ile PCR testleri büyük bir titizlik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Test çalışmaları haftanın her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30 arasında gerçekleşen Leymosun Kültür Evinde cumartesi günü 704 kişi, pazar günü ise saat 15:00 e kadar toplam 790 kişiye test yapıldığı bildirildi.