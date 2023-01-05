Girne'de Perfect Garden'da yangın

04.01.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Perfect Garden isimli işletmenin mutfak kısmında muhtemelen faal durumdaki su arıtma cihazının elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarara uğramıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.