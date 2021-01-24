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Girne'de "piknik tüpü" ile ısınma yangına neden oldu!

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Girne'de "piknik tüpü" ile ısınma yangına neden oldu!
Girne'de "piknik tüpü" ile ısınma yangına neden oldu!

23.01.2021 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Girne’de, Ahmet ALDAĞ ve Mithat DÜNER kalmakta oldukları ikametgahın yatak odası içerisinde, faal durumdaki elektrikli sobanın üzerinde bulunan piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı patlama neticesinde meydana gelen yangın sonucu yatak odası içerinde bulunan eşyalar ve dolaplar yanarak, patlamadan dolayı ise pencere camları kırılarak hasar meydana gelmiştir. 

 Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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