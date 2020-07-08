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Girne'de plajlar temiz

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Girne'de plajlar temiz
Girne'de plajlar temiz

Girne Belediyesi’ne ait, Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı ’nda yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı.


Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, halk ve turistlerin yoğun olarak kullandığı belediyeye ait halk plajları ve kıyılarından “E-coli ve enterokok” tahlili yapılması amacıyla alınan deniz suyu örneklerinin temiz çıktığı duyuruldu.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, AB standartları temel alınarak yapılan Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı'ndan alınan deniz sularının “E coli ve enterokok” taramalarının "0" çıktığını, halkın bu bölgelerde gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

 

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