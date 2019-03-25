Girne'de planlı elektrik kesintileri yapılıyor

25 Mart 2019 Pazartesi günü, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere doğuda; Karaoğlanoğlu İlkokulu ile Karaoğlanoğlu Postahanesi bölgesi, güney doğuda; Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Edremit Yolu ve Edremit'in kuzey kısmı ile Köy içi, GAÜ Erkek Yurdu ve civarından başlayarak batıda; Lapta ve Karşıyaka’nın kuzey doğu sahil şeridini de içine alan bölgede dönüşümlü olarak elektrik enerjisi kesik olacaktır.



Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.