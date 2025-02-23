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Girne’de polis kontrolünden kaçan araçtan uyuşturucu ve bıçak çıktı

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Girne’de polis kontrolünden kaçan araçtan uyuşturucu ve bıçak çıktı
Girne’de polis kontrolünden kaçan araçtan uyuşturucu ve bıçak çıktı

Girne’de gerçekleştirilen rutin trafik kontrolü sırasında polisin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamaca sonucu Boğazköy’de yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 23 Şubat 2025 tarihinde saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Girne Dr. Fazıl Küçük Çemberi’nde trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulmak istenen bir araç, polisin uyarısını dikkate almayarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaçan araç kısa süre sonra Boğazköy’de Fındıkzade Sokak üzerinde tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün 22 yaşındaki E.S. olduğu belirlendi. Şahsın şüpheli hareketleri üzerine aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet bıçak bulundu.

E.S. polis tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen maddeler emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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