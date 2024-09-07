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Girne’de polisi darp eden 3 kişi tutuklandı

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Girne’de trafik suçu işleyen bir şahıs ile iki arkadaşı polisleri darp etti. Söz konusu 3 kişi tutuklandı.
Girne’de polisi darp eden 3 kişi tutuklandı

Girne’de trafik suçu işleyen bir şahıs ile iki arkadaşı polisleri darp etti. Söz konusu 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, önceki gün Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan motosiklet sürücüsü V.S.F. (E-59),  koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçundan rapor edileceği sırada olay yerinde bulunan köpeğe tekme attı.

Bundan ötürü kendisini uyaran polislere küfür ettikten sonra arkadaşları M.Ş. (E-62) ve O.C. (K-58) ile birlikte görevli iki polis memurunu darp eden şahıs, ayrıca yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Olay üzerine bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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