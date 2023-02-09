Girne'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek

02.02.2023 tarihinde, Girne’de, H.S.(E-38)’nin, bir şirket adına sahte olarak hazırladığı mühür ile, kendi adına düzenlemiş olduğu Serbest Meslek Maaş Bodrosu ve 2021-2022 Mali Yılı Kesit Mizanı belgelerini yetkisi olmadığı halde konu mühür ile kaşeleyip, çek hesabındaki meblağı yükseltmek amacıyla söz konusu sahte olarak düzenlenmiş belgeyi de bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.