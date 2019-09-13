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Girne'de sahte belge düzenleyip arabayı başkasına sattılar

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Girne'de sahte belge düzenleyip arabayı başkasına sattılar
Girne'de sahte belge düzenleyip arabayı başkasına sattılar

2019 yılı Nisan ayı içerisinde, Girne’de, M.Ö.(E-41), A.E.(E-32) ve E.B.C.(E-22)’nin, yurt dışında bulunan bir şahsa ait aracın devir forması üzerinde söz konusu şahsın imzasını sahneledikten sonra konu aracı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba galerisine 20.000 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi. M.Ö. ve A.E. tutuklanmış olup, E.B.C. aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

MHA

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