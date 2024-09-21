Girne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

26 Temmuz - 19 Eylül 2024 tarihleri arasında, Girne’de S.K. (E-36), sosyal medyada “Medyum Muaz Hocam” kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla "Aşık etme, Bağlama Büyüsü, Kara Büyü" gibi hizmetler sunacağını iddia ederek bir kişiden 6000 TL para temin ettiği tespit edildi. Uydurma büyücülük faaliyetinde bulunduğu anlaşılan S.K., polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen soruşturma sonucunda tutuklandı.

Ayrıca, yapılan muhaceret kontrolünde S.K.’nın KKTC’de yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.