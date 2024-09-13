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Girne’de Sahte Dolar Vakası: 2.000 ABD Doları Tedavülde

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12 Eylül 2024 tarihinde Girne’de bir bankaya müşteri olarak giden bir kişinin, sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 2.000 ABD doları tedavüle sürdüğü tespit edildi
Girne’de Sahte Dolar Vakası: 2.000 ABD Doları Tedavülde

12 Eylül 2024 tarihinde Girne’de bir bankaya müşteri olarak giden bir kişinin, sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 2.000 ABD doları tedavüle sürdüğü tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucunda, bahse konu şahıs zanlı olarak tutuklandı.

Tedavüle sürülen sahte 100 dolarlık banknotların seri numaraları şu şekildedir:

  • KB 33642011 G
  • KB 33642012 G
  • KB 33642013 G
  • KB 33642014 G
  • KB 33642015 G
  • KB 33642016 G
  • KB 33642017 G
  • KB 33642018 G
  • KB 33642019 G
  • KB 33642020 G
  • KB 33642021 G
  • KB 33642022 G
  • KB 33642023 G
  • KB 33642024 G
  • KB 33642025 G
  • KB 33642026 G
  • KB 33642027 G
  • KB 33642028 G
  • KB 33642030 G
  • KB 33642031 G

Bu banknotların daha önce piyasaya sürülme ihtimali göz önüne alındığında, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların ellerinde bu seri numaralarına sahip 100 dolarlık banknotlar olup olmadığını kontrol etmeleri önemlidir. Şüpheli durumlarla karşılaşan kişilerin, en yakın polis merkezine bildirimde bulunmaları rica olunur.

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