Girne’de Sahte Ehliyetle Yakalandı

Girne’de yapılan rutin trafik denetiminde sahte sürüş ehliyeti kullandığı tespit edilen bir kişi polis tarafından tutuklandı.

Girne’de 26 Şubat 2025 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Girne Polis Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsü E.Ö. (24), daha önceden sahtelediği mesleki sürüş ehliyetinin fotoğrafını cep telefonuna kaydederek polis ekiplerine ibraz etti.

Yapılan inceleme sonucu ehliyetin sahte olduğu tespit edilirken, şüpheli E.Ö. olay yerinde tutuklandı. Polis, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı