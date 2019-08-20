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Girne'de sahte evrak davasında 4 gün daha tutukluluk

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Girne'de sahte evrak davasında 4 gün daha tutukluluk
Girne'de sahte evrak davasında 4 gün daha tutukluluk

Sahte evrak davasında,  Eminoğlu Investment sahibi Mehmet Eminoğlu’na, bazı dairelerin devri için para verdiği yönünde polise yalan beyanda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Yastech Investment sahibi mimar Muammer Uğursöz’ün tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Eminoğlu Investment sahibi Mehmet Eminoğlu ve UBP Girne İlçe Başkanı ve noter Serdar Özbekoğlu’nun tutukluluk halleri de son duruşmada 7’şer gün uzatılmıştı.

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