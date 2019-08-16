Girne'de sahte evrak olayında gelişme

Sahte evrakla üzerine gayrı menkul geçirme olarak bilinen davada bir kişi daha tutuklandı. BRT'nin haberine göre meseleyle ilgili olarak , 16 dairenin devredildiği , Yaztech İnvestment Limited direktörlerinden Muammer Uğursöz tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, mahkemede zanlı Muammer Uğursöz’ün ‘Resmi evrak sahteleme’, ‘Sahte resmi evrakı tedavüle sürme’, ‘Sahtekârlıklaevrak düzenleme’, ‘Sahte davranışla kayıt temin etme’, ‘Sahtekârlıkla mal temini’ ve ‘Polise yalan bilgi verme’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Mahkemeye zanlı Muammer Uğursöz’ün neden tutuklandığı hakkında detaylı bilgi veren polis memuru Halil Drangoz soruşturmanın çok yönlü sürmesi nedeniyle zanlı aleyhinde ilk etapta 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, kararında zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada olayla ilgili tutuklu olan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu 7 günlük tutukluluk sürelerinin dolmalarının ardından bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların tutukluluk sürelerini 7’şer gün uzattı..