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GİRNE'DE SAHTEKÂRLIK OPERASYONU

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Sahte kira sözleşmesi düzenleyerek 4.500 Sterlin haksız kazanç sağlayan şahıs tutuklandı.
GİRNE'DE SAHTEKÂRLIK OPERASYONU

SAHTE BELGEYLE KİRA DOLANDIRICILIĞI
12 Haziran 2024 tarihinde, Girne’de gerçekleşen bir dolandırıcılık olayında, S.G. (E-43) isimli şahsın, bir apartman dairesini kiralamak amacıyla, daire sahibinin bilgisi ve izni olmaksızın sahte bir kira sözleşmesi düzenlediği belirlendi. Söz konusu sözleşmeyi ikamet sahibinin yerine imzalayan şahıs, daha sonra daireyi bir başkasına kiralayarak bu kişiden 4.500 Sterlin kira bedeli aldı.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından yapılan soruşturma sonucunda, S.G. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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