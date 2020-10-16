Girne'de sahtekarlıkla para temini

PGM'den yapılan açıklama şu şekilde:
01.07.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında, Girne’de A.Y. (E-39)’nin, önceden çalışmakta
olduğu iş yerinden ayrılmış olmasına rağmen çalışmakta olduğu dönemde iş yeri adına yapmış
olduğu işlerden kalan 5.900 TL nakit parayı halen aynı şirkette çalıştığını beyan ederek alıp
tasarrufuna geçirmek suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. Olayın polisin
bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada A.Y. tutuklanmış olup soruşturma devam
etmektedir.
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