Girne'de sahtekarlıkla para temini

Girne’de A.Y. (E-39)’nin, önceden çalışmaktaolduğu iş yerinden ayrılmış olmasına rağmen çalışmakta olduğu dönemde iş yeri adına yapmışolduğu işlerden kalan 5.900 TL nakit parayı halen aynı şirkette çalıştığını beyan ederek alıptasarrufuna geçirdi

PGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

01.07.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında, Girne’de A.Y. (E-39)’nin, önceden çalışmakta

olduğu iş yerinden ayrılmış olmasına rağmen çalışmakta olduğu dönemde iş yeri adına yapmış

olduğu işlerden kalan 5.900 TL nakit parayı halen aynı şirkette çalıştığını beyan ederek alıp

tasarrufuna geçirmek suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. Olayın polisin

bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada A.Y. tutuklanmış olup soruşturma devam

etmektedir.