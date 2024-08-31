Girne'de Sarhoşluk ve Rahatsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

Girne’de 30 Ağustos 2024 tarihinde saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda, sarhoş bir şekilde çevreyi rahatsız eden bir kişi polis tarafından tutuklandı. Olay, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde gerçekleşti. K.Ç. (40) isimli şahıs, 461 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir halde, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevresine rahatsızlık verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç.'yi tutuklayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.