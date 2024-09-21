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Girne’de Sarhoşluk ve Şiddet Olayı: Belediye Görevlisine Saldırı

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Girne’de Sarhoşluk ve Şiddet Olayı: Belediye Görevlisine Saldırı
Girne’de Sarhoşluk ve Şiddet Olayı: Belediye Görevlisine Saldırı

21 Eylül 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Girne’de Balıkçı Kemal Sahil Boyu’nda meydana gelen olayda, A.Y. (E-30), 214 miligram alkollü içki tesiri altında kaldırımda park halindeki aracının trafikten men edilmesi üzerine görevli belediye zabıta memuruna küfür etti. A.Y., daha sonra zabıta memurunu göğsünden tutarak ve kollarını çekerek ciddi şekilde darp etti. Olay sırasında memurun sol kolundaki saat de kırılarak kasti hasara uğradı.

A.Y. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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