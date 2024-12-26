Girne’de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

25 Aralık 2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de Zeytinlik Sokak üzerinde seyir halinde olan SH 320 plakalı araçta yangın çıktı. Mustafa Topçu’nun kullanımındaki aracın, motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu alevlendiği tahmin ediliyor.

Yangın, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle aracın motor bölümü, iç kısmı, ön lastikleri ve elektrik aksamları büyük ölçüde zarar gördü.

Polis, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı