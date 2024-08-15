Girne'de Silahlı Araç Kontrolü: Alkollü Sürücünün Aracında Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Girne’de trafik ekiplerinin durdurduğu araçta, 24 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu tespit edilmesinin ardından 9 mm çapında bir tabanca ve 12 canlı mermi bulundu. Sürücü ve yolcu tutuklandı, soruşturma sürüyor

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında Girne’de, Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde gerçekleştirilen bir trafik kontrolü sırasında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sürücü M.Ö. (24) yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan alkol testinde, sürücünün 239 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Polisin araçta yaptığı aramada, 9 mm çapında bir tabanca ve 12 adet canlı mermi ele geçirildi. Sürücü M.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan V.A. (23) olay yerinde tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen silah ve mermiler emare olarak alındı. Bu gelişme, bölgede güvenlik güçlerinin sürdürdüğü etkin denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi