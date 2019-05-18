Girne'de silahlı saldırı...
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu akşam, saat 20:20 sıralarında, Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde, Eray Kenanoğlu (E-46) aracı içerisinde bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından ve kasık kısmından yaralanmıştır.
Saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Saldırıda yaralanan Eray Kenanoğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(BRT/PGM)
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