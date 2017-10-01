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Girne'de silahlı saldırıya uğrayan barın sahibinden açıklama!

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Girne'de silahlı saldırıya uğrayan barın sahibinden açıklama!
Girne’de önceki gece Retro isimli barın kurşunlanma olayıyla ilgili konuşan işletme sahibi Gamze Yücel, hedefin korumalar olduğunu iddia etti.

Girne’de önceki gece Retro Bar’ın kurşunlanması olayında ağır yaralanan Mehmet Ali Çelik’in hayatı tehlikesi devam ediyor. Mehmet Ali Çelik, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğum bakımda.

Yaralılardan Mesut Çelik ve Muhammet Savgar’ın tedavileri ise Ortopedi Servisi’nde devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Şuana kadar polis, olayla ilgili bir tutuklama yapmadı.

Retro Bar’ın genç patronu Gamze Yücel hedefin korumalar olduğunu iddia etti.

Sosyal Medyada açıklama yapan Yücel, “Mekanımızla ilgili hiç bir sıkıntı yoktur. Konunun ne bizimle ne de mekanımızla bir alakası var.” dedi

Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Dün akşam mekanımız da yaşanan talihsiz olay dan dolayı öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Arayıp soran arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Herkese tek tek dönemedik onun için buradan yazıyorum. Mekanımızla ilgili hiç bir sıkıntı yoktur. Konunun da ne bizim le ne de mekanımız la bir alakası var. Bugün den itibaren aynı şekilde programlarımıza devam ettiğimizi duyurmak istedik."

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