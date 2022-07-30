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Girne'de silahlı soygun: 3 kişi daha tutuklandı

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Girne'de meydana gelen silahlı soygun olayında tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Zanlılardan ikisi dünkü mahkemede teminata bağlanırken, olayın faili olan Mehmet Karaöz'ün ülkeden kaçmasına yardım eden zanlılar ise 3 gün daha tutuklu kalacak.
Girne'de silahlı soygun: 3 kişi daha tutuklandı

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Girne’de 20 Temmuz Stadyumu’nun arkasında bulunan bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen silahlı soygun olayınca tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Olayın ardından tutuklanan zanlılar Muhammed Durdy Hojanepesov ve Nichita Ghincul mahkemeye çıkarılırken, Shervindohkt Khogar ise mahkemeye çıkarılmadan aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı.

Mahkemede olayı anlatan müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, aranmakta olan zanlı Mehmet Karaöz’un “ofiste öderim” diyerek Pearl isimli cep telefonu mağazasından 10 adet binlerce TL değerinde cep telefonunu sipariş ettiğini söyledi.

Zaifer, Mehmet Karaöz’un, telefonları getiren Baran Acikgöz’u tasarrufunda bulundurduğu 7.65 çapında tabanca ile ayağından vurarak zanlı Muhammed Durdy Hojanepesov’un yanına kaçtığını kaydetti.

Durdy Hojanepesov’un Karaöz’ü Gazimağusa’ya kaçırdığını ifade eden Zaifer, zanlı Hojanepesov’un sabaha karşı Minareliköy’de tutuklandığını söyledi.

Zanlı Nichita Ghincul’un ise çalıntı olduğunu bilmesine rağmen dövme yaptırması borcuna karşılık Karaöz’den bir adet 25 bin TL iPhone pro 13 marka cep telefonu aldığını kaydeden polis zanlıya hırsızlık mal kabulü suçu getirildiğini ifade etti.

2 ZANLI TEMİNATA BAĞLANDI

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

SİLAHLI SALDIRGANIN ÜLKEDEN KAÇMASINA YARDIM ETTİLER: 3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Bugün ise konuya ilişkin olarak 3 kişi daha tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis müfettişi Hasan Gökyay, Yusuf Zeybek, İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut, Mehmet Karaöz’ün ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi.

Polis, Karaöz’ün önce Gazimağusa’da Yusuf Zeybek’in yanına gittiğini, ülkeden kaçmak için yardım istediğini, Zeybek ile zanlının birlikte Girne’ye geldiklerini ve İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut ile buluştuklarını açıkladı.

Polis, 3 zanlının Karaöz’ün yasa dışı yollardan ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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