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Girne'de silahlı soygunla ilgili 3 tutuklama!

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Girne'de silahlı soygunla ilgili 3 tutuklama!
Girne'de silahlı soygunla ilgili 3 tutuklama!

Girne'de silahlı soygunla ilgili 3 tutuklama!

Polis soygunla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Girne’de  bugün öğleden önce Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde Bektaş Gıda’ya ait aracın önü kesilerek, araç şoförü Mehmet Ali Güngömüş’ün kafasına çekiç ile vuran yüzü maskeli 3 kişi şoförü etkisiz hale getirerek  şirkete ait içerisinde para ve çek olan çantayı alıp kaçtıkları polis tarafındn açıklanmıştı. Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgide söz konusu şirkete ait çantanın içerisinde  198 bin 135 TL, 200 STG, 402 Amerikan Doları, 195 Euro nakit para ile TEB ait 5 bin 855 TL meblağlı müşteri çeki bulunduğunun altı çizilmişti.

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