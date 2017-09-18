Girne’de sınıflarda yer olmadığı için birçok öğrenci okula gidemedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Girne bölgesinde birçok öğrencinin, kayıt yaptırdıkları halde sınıflarda yer olmaması nedeniyle okula gidemediğini belirtti.

Sendika, Girne’ye yeni okul yapılabilecek arazinin bulunması hükümete 3 hafta süre tanıdığını ve aksi halde eyleme gideceğini açıkladı.

KTÖS, yeni eğitim, öğretim yılının başlaması nedeniyle bugün Girne Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nda basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yeni eğitim öğretim yılının sorunlu başladığını söyledi.

Toplantıda yeni eğitim yılının sorunlu başladığını savunan Elcil, Girne bölgesinde bugün birçok okulda öğrencilerin kayıt yaptırmasına rağmen sınıflarda yer yokluğu nedeniyle okullara gidemediğini, bunun üzücü olduğunu söyledi.

Girne Maarif Anaokulu’nda bugün itibarıyla 40 öğrencinin okula alınamadığını, öğrencilerin kayıt yaptırmasına rağmen okula gidemediğini savunan Elcil, bu okulda öğrencileri koyacak sınıfın bulunmadığını kaydetti.

Karakum Anaokulu’nda da 35 öğrencinin aynı durum nedeniyle okula gidemediğini belirten Elcil, bununla birlikte Alsancak İlkokulu, Karakum ve Girne Maarif Anaokullarında öğretmen açığı bulunduğunu ifade etti.

Okullardaki durumla ilgili ailelerin okul yönetimlerini suçlamaları gerektiğini belirten Elcil, sorumlunun okul idareleri değil Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu söyledi.

“OKULLARDA 9 MÜDÜR, 13 MÜDÜR MUAVİNİ VE 17 ÖĞRETMEN EKSİĞİ VAR”

Ülke geneli okullarda 9 müdür, 13 müdür muavini ve 17 öğretmen eksiği bulunduğunu açıklayan Elcil, bunun yanında yer yokluğu nedeniyle resim, müzik ve aktivite sınıflarının dersliğe dönüştürüldüğünü savundu.

“EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR...”

Bu durumun eğitimi aksattığı ve niteliğini doğrudan etkilediğini iddia eden Elcil, kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın “Girne’ye okul yapılması için gerekli parayı ayırdık ama yer bulamıyoruz” şeklinde açıklamasını da eleştiren Elcil, şöyle devam etti:

“UYGUN YER BULUNMAZSA EYLEM BAŞLATACAĞIZ”

“Biz hükümeti zorlamak istiyoruz. Çünkü bize; ‘okul yapılacak arazi yoktur’ diyorlar ama geçen yıl Bakanlar Kurulu kararı ile YDÜ’ye Şehit Hasan Cafer İlkokulu arkasında 16 dönüm arazi bulup tahsis edebiliyorlar.

“3 HAFTA SÜRE TANIYORUZ”

Biz, Girne bölgesi ilkokulları olarak hükümete 3 hafta süre veriyoruz. Lapta’dan başlayarak Çatalköy’e uzanan bölgede araziler vardır, biliyoruz. Hükümet bu arazileri bulup karar versin. Eğer 3 haftaya kadar uygun yer bulunmazsa biz eylem yapacağız. Bu güzel bir şey değil ama bizi buna hükümet zorluyor çünkü sınıflar 35 kişilik oldu. Her çocuğun 25 kişilik sınıflarda, bire bir eğitim alması hakkıdır. Bu karar KTÖS’ün öğretmenlerle birlikte aldığı bir karar. Daha sonra ‘sendika eylem yaptı’ diye kimse bizi suçlamasın.

“BİRÇOK OKULDA KAYIT PARASI ADI ALTINDA PARA ALINIYOR BUNUN OLMAMASI LAZIM...”

Eğitim ciddi bir iştir. Okullara cari bütçe ayrılmıyor. Birçok okulda kayıt parası adı altında para alınıyor. Artık bunların olmaması gerekiyor. Okullara öğrenci başına cari bütçe ayrılması için geçen sene hükümet söz verdi. Bunların yerine getirilmesini istiyoruz.”

“OKULAR ÖĞRENCİ ALAMAMAYA BAŞLADI... SINIFLAR ÖĞRENCİ KALDIRMAYACAK DÜZEYE GELDİ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nun yeni yerine taşındığı 2006’da öğrenci sayısı 320’yken bugün 580 civarında olduğunu ifade ederek, “Bu okul Girne 23 Nisan İlkokulu’nda bulunan fazla öğrenci sayısını almak için yapıldı. Girne 23 Nisan İlkokulu’nda şu an bin 100 öğrenci öğrenim görmektedir. Artan nüfus nedeniyle artık okular öğrenci alamamaya başladı” dedi.

Karaoğlanoğlu, Çatalköy ve Lapta İlkokullarında öğrenci sayısının beklenenin de üstünde ve sınıfların öğrenci kaldırmayacak düzeye geldiğini anlatan Elcil, Alsancak İlkokulu’na 8 ek ilave derslik yapıldığını ve bugün için yükü azaldığını ancak geleceğe dönük burasının da öğrenci alamayacak duruma geleceğini belirtti.

“KAYIT PARASI OLMAMALI”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Eğitim ciddi bir iştir” diyerek okullara cari bütçe ayrılmamasını eleştirdi ve bu yüzden birçok okulda kayıt parası adı altında para alındığına işaret etti. Elcil, “Artık bunların olmaması gerekiyor. Okullara öğrenci başına cari bütçe ayrılması için geçen sene hükümet söz verdi. Bunların yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.