  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Girne'de Sokakta Bıçaklama

» »
Girne'de Sokakta Bıçaklama
Girne'de Sokakta Bıçaklama

04.12.2021 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde F.C.(E-32) 194 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.K.(E-29)’yi sol kol iç kısmından ağır şekilde yaralamıştır.

S.K., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanat Galerisi’nde masal atölyesi düzenlendi30 Kasım 2021 Salı 17:33
  • Trafik Kazasında Gelişme: Acı Haber Geldi29 Kasım 2021 Pazartesi 16:33
  • Nüfus Sayımının Tarihi Uzatıldı28 Kasım 2021 Pazar 14:21
  • Girne’de Hijyen Ve Covid Denetimleri Devam Ediyor28 Kasım 2021 Pazar 12:58
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, Atelier Arkın’ın Sergisini Ziyaret Etti27 Kasım 2021 Cumartesi 16:45
  • Girne’de Yeni Yıl Pazarı Kuruluyor27 Kasım 2021 Cumartesi 15:46
  • Girne Belediyesi, personeline eğitim vermeye devam ediyor!26 Kasım 2021 Cuma 17:49
  • Güngördü “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı25 Kasım 2021 Perşembe 16:44
  • 27 yaşında vefat eden kişiye otopsi24 Kasım 2021 Çarşamba 14:47
  • Girne'de 21 yaşında ani ölüm24 Kasım 2021 Çarşamba 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti