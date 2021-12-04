Girne'de Sokakta Bıçaklama

04.12.2021 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde F.C.(E-32) 194 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.K.(E-29)’yi sol kol iç kısmından ağır şekilde yaralamıştır.
S.K., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.