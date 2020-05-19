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Girne'de soygun ve zorla adam kaçırma

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Girne'de soygun ve zorla adam kaçırma
Girne'de soygun ve zorla adam kaçırma

18.05.2020 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de A.R.A.A.F.(E-27) ve N.W.S.A.(20), önceden aralarında husumet bulunan Ahmad Raad Sabah ALWANI’nın kalmakta olduğu ikametgahına giderek kapıyı çalarak kapının açmasını sağladıktan sonra, ikametgah içerisine girip adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi bir şekilde darp ederek, sağ el baş parmağının kırılmasına sebep olduktan sonra, 3000 ABD Doları ve 1000 TL nakit para ile 2 adet güneş gözlüğü ve 1 adet I-phone 6 plus marka cep telefonunu çaldıkları tespit edilmiştir. 

Olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; 06.05.2020 tarihinde de Girne’de, A.R.A.A.F.(E-27), N.W.S.A.(E-20) ve Z.T.J.A.D.(E-21)’nin, Yavuz Sokak üzerinde markete gitmek için yürümekte olan Ahmad Raad Sabah ALWANI’yi markete götürecekleri gerekçesiyle arabalarına alarak ilk etapta henüz tespit edilemeyen dağlık bir alana götürerek adı edilen A.R.A.A.F. ve Z.T.J.A.D. tarafından darp edildikten sonra, A.R.A.A.F. kanunsuz olarak tasarrufunda bulunan bıçağı adı edilenin göğsüne dayayıp cebindeki 700 ABD Dolayı nakit para ve cep telefonunu çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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