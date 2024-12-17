Girne'de şüpheli ölüm... Evinde bulundu!

Girne'de Rus uyruklu erkek şahıs evinde ölü bulundu.
Polisin evi kontrol etmesi sonucu ölü bulunan şahsın evinde kan izleri tespit edildiği öğrenildi.
Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatılırken kesin sonuç otopsiyle belli olacak.
Girne'de Rus uyruklu erkek şahıs evinde ölü bulundu.
Polisin evi kontrol etmesi sonucu ölü bulunan şahsın evinde kan izleri tespit edildiği öğrenildi.
Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatılırken kesin sonuç otopsiyle belli olacak.
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