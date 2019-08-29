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Girne'de tapu davasında ara karar.. Zanlılar 40 günü geçmeyecek şekilde hapiste yargılacanacak!

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Girne'de tapu davasında ara karar.. Zanlılar 40 günü geçmeyecek şekilde hapiste yargılacanacak!
Girne'de tapu davasında ara karar.. Zanlılar 40 günü geçmeyecek şekilde hapiste yargılacanacak!

İş insanı M.E., tasdik memuru S.Ö. ve mimar M.U’nün avukatları tarafından mahkemede toplam 14 tanık dinlenirken 13 de emare sunuldu. Savunma avukatları hitaplarını yaptı ve cezaevi yerine uygun bir teminat talebinde bulundu. İddia makamı savcı Mustafa Atakara zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti

Sahte vekaletle devir davası zanlıları İş insanı M.E, Tasdik Memuru S.Ö ve Mimar M.U, yargılanıncaya değin 40 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi.

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