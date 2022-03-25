  • BIST 2.181,85
  • Altın 931.948
  • Dolar 14.8459
  • Euro 16.3568
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Girne'de Taş Boyama Etkinliği Gerçekleştirildi

» »
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 21-26 Orman Haftası Nedeniyle Çocuklara Taş Boyama Etkinliği Gerçekleştirildi
Girne'de Taş Boyama Etkinliği Gerçekleştirildi

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklara taşların üstüne ağaçlar çizilerek, boyandı.

Çocuklar orman haftasının önemini ve ağaçlar konusunda farkındalıklarını sağlamayı amaçlayan etkinlikte eğlenceli saatler geçirdi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözüne vurgu yaparak, insanların küçük yaşlardan itibaren eğitim almasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Güngördü, Girne Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

1-(9).jpeg

Güngördü: “Çocukların ve Gençlerin Sanat ile buluşmasının çok önemli olduğuna inandığımız için bu ve buna benzer etkinlikleri düzenliyoruz. Sanat ile uğraşarak yetişen gençler, sevgi, hoşgörü ve Barış kültürü ile yetişmektedir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümrüğe Beyan Edilmemiş 42 Şişeye El Konuldu, Bir Tutuklama20 Mart 2022 Pazar 11:40
  • Evinde Ölü Bulunan Kadının Otopsi Sonucu Açıklandı20 Mart 2022 Pazar 11:29
  • Sahil Kenarında Ceset Bulundu19 Mart 2022 Cumartesi 10:58
  • Sahte Abonelik Sözleşmeleri Hazırlandı ve Tedavüle Sürüldü17 Mart 2022 Perşembe 16:29
  • 76 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu17 Mart 2022 Perşembe 16:27
  • Denizde Ölü Olarak Bulunan Kadına Otopsi Yapıldı15 Mart 2022 Salı 16:48
  • Girne Belediyesi ve GİKAD İş Birliğinde KKTC’de Kadının Ekonomik Güçlenmesi Forumu Düzenlendi13 Mart 2022 Pazar 11:59
  • Çatalköy Belediyesi'nin birleşmesine karşı çıkan CTP eylem yaptı12 Mart 2022 Cumartesi 15:55
  • 46 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı12 Mart 2022 Cumartesi 11:48
  • Esentepe Belediyesi’nin Kapatılmaması Talebiyle Eylem Yapılacak11 Mart 2022 Cuma 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti