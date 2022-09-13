Girne’de Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na Katılan Kursiyerler Katılım Belgelerini Aldı

Girne Belediyesi tarafından Özyalçın Şirketler Grubu iş birliğinde ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) katkılarıyla, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 19 Temmuz -23 Ağustos 2022 tarihleri arasında "Dilimiz sevgi, parmaklarımız sesiniz olsun" sloganıyla gerçekleştirilen 30 saatlik Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na katılan kursiyerler katılım belgelerini aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur ve Yaprak Özyalçın’a, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya, Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay’a da birer teşekkür plaketi takdim etti.

GÜNGÖRDÜ: “ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYDİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirde ayrıştırmadan insanları kapsayıcı olmanın önemine işaret ederek, bu hedefle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Güngördü, bu eğitimi işitme sorunu olan bireylerle eşit koşullarda hizmet ve iletişim kurma adına önemsediklerini vurguladı.

Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na katılarak eğitim alanların, eğitime sponsor olan Özyalçın Şirketler Grubu yöneticilerinin ve KİKEV yöneticilerinin ve eğitmen Dr. Aslı Önay Akçay’ın çok önemli bir iş yaptıklarını kaydeden Güngördü, Özyalçın Şirketler Grubu’nun böylesi anlamlı bir projeye sponsor olmasının tüm iş insanlarına örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Güngördü, “Şehirde böylesi duyarlı iş insanlarının olması bizleri çok mutlu etti. Böylesi sosyal sorumluluk projelerine destek veren iş insanlarının çoğalmasını ümit ederim. Özyalçın ailesi, özelde Girne Belediyesi genelde de Kıbrıs için çok önemli bir konuya kucak açtı” dedi. Güngördü, kursa katkı koyan herkese, kursiyerlere ve Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi çalışanlarına da teşekkür etti.

DOĞRU: ENGELSİZ İLETİŞİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, KİKEV’in kurulduğu günden bugüne sosyal ve toplumsal projeler hayata geçirdiğine dikkat çekerek, vakfın işaret dilinde doğru ve engelsiz iletişimi sağlama noktasındaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Doğru, bu kursun gerçekleşmesine ve toplumsal farkındalığa katkı sağlayan Girne Belediyesi’ne ve Özyalçın Şirketler Grubuna, eğitmen Aslı Önay Akçay’a aynı zamanda kursa katılan kursiyerlere engelsiz iletişime destek oldukları için KİKEV Mütevelli Heyeti adına teşekkür etti. Doğru, “Engelsiz bir kent için güzel çalışmalar yapan Girne Belediyesi, Türk İşaret Dili Kursu için yaptığı iş birliği ile engelsiz yürek olduğunu en güzel şekilde kanıtlamıştır. Amacımız engelsiz bir ülke engelsiz şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda destek varsa engel yok diyorum” şeklinde konuştu.

ÖZYALÇIN: İNSANA YAPILAN YATIRIM EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri Yaprak Özyalçın ve Yağmur Özyalçın da yaptıkları konuşmada, üç kurumun ortaklığında hayat bulan projeye katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, onların kendilerini daha iyi, hür bir şekilde ifade etmelerini sağlamak, işitme engellilerin aileleri yanında duyarlı kişilerin bu kursu alarak bu alanda birçok ihtiyaç duyan kesme ışık olup, fayda sağlayacak olmalarından mutlu olduklarını ifade etti.

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri, toplumda farkındalık yaratmak adına ve engelsiz bir kent için sosyal sorumluluk alanında öncü çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizerek, sürekli eğitim ve gelişimin önemine inanan bir kurum olduklarını belirtti.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kursların topluma ve çalışanlarına yaptığı olumlu katkıdan da söz eden direktörler konuşmalarında, “İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu farkındalıkla sosyal sorumluluk projelerimizle ve paydaşlarımızla birlikte yol alarak; diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil etmeyi ümit ediyor, bu yöndeki çalışmaların artmasını temenni ediyoruz” dedi.