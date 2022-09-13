  • BIST 3.601,64
  • Altın 995.872
  • Dolar 18.2503
  • Euro 18.2854
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Girne’de Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na Katılan Kursiyerler Katılım Belgelerini Aldı

» »
Girne’de Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na Katılan Kursiyerler Katılım Belgelerini Aldı
Girne’de Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na Katılan Kursiyerler Katılım Belgelerini Aldı

Girne Belediyesi tarafından Özyalçın Şirketler Grubu iş birliğinde ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) katkılarıyla, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 19 Temmuz -23 Ağustos 2022 tarihleri arasında "Dilimiz sevgi, parmaklarımız sesiniz olsun" sloganıyla gerçekleştirilen 30 saatlik Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na katılan kursiyerler katılım belgelerini aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur ve Yaprak Özyalçın’a, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya, Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay’a da birer teşekkür plaketi takdim etti.

 

GÜNGÖRDÜ: “ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYDİ”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirde ayrıştırmadan insanları kapsayıcı olmanın önemine işaret ederek, bu hedefle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Güngördü, bu eğitimi işitme sorunu olan bireylerle eşit koşullarda hizmet ve iletişim kurma adına önemsediklerini vurguladı. 

Temel Seviye Türk İşaret Dili Kursu’na katılarak eğitim alanların, eğitime sponsor olan Özyalçın Şirketler Grubu yöneticilerinin ve KİKEV yöneticilerinin ve eğitmen Dr. Aslı Önay Akçay’ın çok önemli bir iş yaptıklarını kaydeden Güngördü, Özyalçın Şirketler Grubu’nun böylesi anlamlı bir projeye sponsor olmasının tüm iş insanlarına örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Güngördü, “Şehirde böylesi duyarlı iş insanlarının olması bizleri çok mutlu etti. Böylesi sosyal sorumluluk projelerine destek veren iş insanlarının çoğalmasını ümit ederim. Özyalçın ailesi, özelde Girne Belediyesi genelde de Kıbrıs için çok önemli bir konuya kucak açtı” dedi. Güngördü, kursa katkı koyan herkese, kursiyerlere ve Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi çalışanlarına da teşekkür etti.

whatsapp-image-2022-09-13-at-09.26.44.jpeg

DOĞRU: ENGELSİZ İLETİŞİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

 

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, KİKEV’in kurulduğu günden bugüne sosyal ve toplumsal projeler hayata geçirdiğine dikkat çekerek, vakfın işaret dilinde doğru ve engelsiz iletişimi sağlama noktasındaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Doğru, bu kursun gerçekleşmesine ve toplumsal farkındalığa katkı sağlayan Girne Belediyesi’ne ve Özyalçın Şirketler Grubuna, eğitmen Aslı Önay Akçay’a aynı zamanda kursa katılan kursiyerlere engelsiz iletişime destek oldukları için KİKEV Mütevelli Heyeti adına teşekkür etti. Doğru, “Engelsiz bir kent için güzel çalışmalar yapan Girne Belediyesi, Türk İşaret Dili Kursu için yaptığı iş birliği ile engelsiz yürek olduğunu en güzel şekilde kanıtlamıştır. Amacımız engelsiz bir ülke engelsiz şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda destek varsa engel yok diyorum” şeklinde konuştu.

 

ÖZYALÇIN: İNSANA YAPILAN YATIRIM EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri Yaprak Özyalçın ve Yağmur Özyalçın da yaptıkları konuşmada, üç kurumun ortaklığında hayat bulan projeye katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, onların kendilerini daha iyi, hür bir şekilde ifade etmelerini sağlamak, işitme engellilerin aileleri yanında duyarlı kişilerin bu kursu alarak bu alanda birçok ihtiyaç duyan kesme ışık olup, fayda sağlayacak olmalarından mutlu olduklarını ifade etti.

whatsapp-image-2022-09-13-at-09.26.44-(1).jpeg

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri, toplumda farkındalık yaratmak adına ve engelsiz bir kent için sosyal sorumluluk alanında öncü çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizerek, sürekli eğitim ve gelişimin önemine inanan bir kurum olduklarını belirtti.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kursların topluma ve çalışanlarına yaptığı olumlu katkıdan da söz eden direktörler konuşmalarında, “İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu farkındalıkla sosyal sorumluluk projelerimizle ve paydaşlarımızla birlikte yol alarak; diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil etmeyi ümit ediyor, bu yöndeki çalışmaların artmasını temenni ediyoruz” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Markette Hırsızlık31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:42
  • Girne'de yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:15
  • Tatlısu’da yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:13
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti30 Ağustos 2022 Salı 14:04
  • “Ozanköy Pekmez Festivali” başladı28 Ağustos 2022 Pazar 10:32
  • İzinsiz Botoks İşlemi Yapan 4 Şahıs Tutuklandı28 Ağustos 2022 Pazar 09:32
  • Girne Belediyesi fatura ödemeleri internet bankacığı ile anında yapılabilecek25 Ağustos 2022 Perşembe 19:35
  • Işın Karaca'dan muhteşem konser24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:50
  • Girne’de bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:34
  • Dikkat Girne’de elektrik kesintisi21 Ağustos 2022 Pazar 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti